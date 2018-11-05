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Sivas'ta kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Konyaspor 0-0 berabere kaldı. İki takım, böylece son 4 maçta 3. beraberliklerini aldılar.

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konyaspor'un 10 kişi tamamladığı maçta eşitlik bozulmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Atiker Konyaspor'da  Ömer Şahiner, 66. dakikada aynı dakika içinde iki sarı kart görerek kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Sivasspor ve Konyaspor, son 4 maçta 3. beraberliklerini aldılar.

Süper Lig'de 12. haftada Konyaspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

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