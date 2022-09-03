Sivas'ta kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Öte yandan Sivasspor'da Uğur Çiftçi 88. dakikada ikinci sarı kartı görmesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor 3, Fatih Karagümrük 4 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, bu kez İstanbulspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük Giresunspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Leke James'in pasıyla ceza sahası içine giren Njie, kaleci Vivano ile karşı karşıya kaldı. Njie'nin zayıf vuruşunda top auta çıktı.

14. dakikada Borini'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Colley'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

21. dakikada Goutas'ın uzun pasında topla buluşan Njie'nin vuruşunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Diagne'nin pasında kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kalan Borini'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

62'inci dakikada Dia Saba'nın ara pasında sağdan Njie ceza alanına girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Viviano kornere çeldi.

64'üncü dakikada orta alandan Borini sürüklediği topu ceza alanına girerken Jimmy Durmaz ile buluşturdu, onun vuruşu savunmadan sekip kornere çıktı.

69'inci dakikada ceza alanı dışından Colley'in şutunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.

76'ncı dakikada sağ kanattan Saba'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yaşanan karambolde hakem Yasin Kol Borini'nin topu elle kestiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı üzerine pozisyon tekrar izlendi ve penaltı kararı iptal edildi.

89'uncu dakikada Sivasspor'da Uğur, Borini'yi arkadan çekince ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90'ıncı dakikada ceza alanı dışından Shukurov'in sert şutunu kaleci Ali Şaşal elinden sektirdi, direğe çarpan top oyun alanına döndü.

90+5'te Saba'nın pasında sağ kanattan ceza alanın yaklaşan Keita vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Njie (Dk.64 Angielski), Hakan (Dk.55 Ulvestad), Keita, Gradel (Dk.90 Ziya), Charisis (Dk.46 Saba), James (Dk.55 Yatabare)

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih, Rayyan, Dresevic, Caner, Colley (Dk.75 Kerim), Shukurov, Ozdoev, Borini, Jimmy Durmaz (Dk.65 Münir Levent), Diagne (Dk.87 Kazım Kazım)

KIRMIZI KART: Dk.89 Uğur (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Salih, Borini (Vavacars Fatih Karagümrük)