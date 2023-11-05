İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2023 Pazar / 22 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivas'ta puanlar bölüşüldü!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 15:46 - Güncelleme:
Sivas'ta puanlar bölüşüldü!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Servet Çetin'in ekibi Sivasspor ile Patrick Kluivert'ın yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken ev sahibi Sivasspor'un golünü 10. dakikada Fode Koita, konuk Adana Demirspor'un golünü ise 57. dakikada Benjamin Stambouli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 21'e yükseltirken, Sivasspor 14 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken, Sivasspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Yukatel Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Barrow'un pasında sol kanatta topla buluşan Saiz, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Topu, kaleci Ertaç Özbir güçlükle çeldi.

9. dakikada Niang'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Pozisyonu takip eden Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

18. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Saiz, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Saiz'in yerden sert şutunu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

26. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Emrah Başsan, topu müsait durumdaki Saiz'e verdi. Saiz'in sert şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşun da Sivasspor defansının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Stambouli'nin önünde kaldı. Stambouli düzgün bir vuruşla topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi. 1-1

62. dakikada Saiz'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde bulunan Alaaddin Okumuş, sert vurdu. Top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

66. dakikada Rodrigues'in ara pasında topla buluşan Emrah Başsan ceza sahası sağ çaprazdan topa sert vurdu. Top, kale direğinin yananda auta gitti.

67. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topun gelişine Koita, sert vurdu. Top kaleci Ertaç Özbir'in dizlerine çarparak taca çıktı.

71. dakikada Koita orta alandan aldığı topla ceza sahası içine girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunu kaleci kurtardı.

83. dakikada Saiz'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç Özbir güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Burak Pekkan, Serkan Çimen, Anıl Usta

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 29 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz (Dk. 88 Kvet), Barrow (Dk. 43 Rodrigues), Koita (Dk. 88 Manaj)

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Dorukan Toköz), Semih Güler, Abdulsamet Burak (Dk. 69 Gravillon), Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan (Dk. 69 Yusuf Sarı), Belhanda, Zeneli (Dk. 46 Balotelli), Niang (Dk. 85 Yusuf Barası)

Gol: Dk. 10 Koita (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 57 Stambouli (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Yusuf Erdoğan, Dk. 85 Dorukhan Toköz, 90+2 Belhanda (Yukatel Adana Demirspor) Dk. 90+1 Kvet (EMS Yapı Sivasspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.