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‘Siz sahada ben burada işimi yapayım’

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Braga maçı için Portekiz’e gidecek futbol takımıyla kahvaltıda bir araya gelerek bir moral konuşması yaptı.

  • Star Spor
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Futbolculardan Türkiye’yi ve Beşiktaş’ı en işi şekilde temsil etmelerini isteyen Çebi, şunları kaydetti: “Sizinle gelemeyeceğim. Buradaki sorunları biliyorsunuz. İyi de gidiyoruz. Siz işinizi sahada yapın ben de burada yapayım. Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber. Başarılar diliyorum. Orada göstereceğiniz başarı ve iyi bir oyun taraftarımızı mutlu edecektir.”

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