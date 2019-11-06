‘Siz sahada ben burada işimi yapayım’

Futbolculardan Türkiye’yi ve Beşiktaş’ı en işi şekilde temsil etmelerini isteyen Çebi, şunları kaydetti: “Sizinle gelemeyeceğim. Buradaki sorunları biliyorsunuz. İyi de gidiyoruz. Siz işinizi sahada yapın ben de burada yapayım. Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber. Başarılar diliyorum. Orada göstereceğiniz başarı ve iyi bir oyun taraftarımızı mutlu edecektir.”