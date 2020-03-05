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Spor

'Size nasıl pozisyona girebileceğinizi anlatırım ama topa nasıl vuracağınızı en iyi siz bilirsiniz'

Siyah-beyazlıların hocası şampiyonluk şanslarının az olmasına rağmen ligde zorlu virajı geçtiklerini ve kalan maçları kazanabileceklerini söyledi.

05 Mart 2020 Perşembe 09:37 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:37

Beşiktaş'ta çıkmadık candan ümit kesilmiyor.

Ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Alanya'dan üç puanla dönülmesi ve Sergen Yalçın yönetimindeki maçlarda takımın pozitif görüntüsü camiayı umutlandırıyor. Ligde zirveyle arasında dokuz puan fark bulunan siyah-beyazlılarda Sergen Hoca kalan maçların hepsini de kazanabileceklerine inanıyor.

Ligde zorlu dönemeci geride bıraktıklarını ve son on maçın nispeten daha az zorlu olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, özellikle önlerindeki iki maça dikkat çekiyor.

Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kayıpsız geçmeleri halinde şampiyonluk hedeflerinin yeniden güçleneceğini ön gören 47 yaşındaki çalıştırıcı, sık sık bire bir görüşmeler yaptığı oyuncularının da motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor.

HÜCUMCULARA UYARI

Sıralamada üstlerinde bulunan rakiplerinin daha stresli olduğunu ve mutlaka düşüşe geçeceklerine inanan Sergen Hoca'nın oyuncularından tek isteği ise basit hata yapmamaları.

Ligin şu anda en cesur ve göze hitap eden futbolunu oynayan takımı olduklarını savunan tecrübeli çalıştırıcı "Basit hata yapmadığımız taktirde çıkacağımız maçların hepsinde de favori biz olacağız. Yeter ki söylediklerimi iyi uygulayın" dedi.

Özellikle hücum oyuncularını uyaran Yalçın, "Bir gol yesek de daha fazlasını atabilecek güçte bir takımız. Ben savunma hatalarını çok düşünmem ama gol yollarında çok hata yapma lüksümüz yok. Size nasıl pozisyona girebileceğinizi anlatırım ama topa nasıl vuracağınızı en iyi siz bilirsiniz. İyi çalışın ve eksikliklerinizi giderin" dedi.

(Türkiye)

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