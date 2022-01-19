Rezalet! Çırılçıplak soyunan ünlü futbolcu gözaltına alındı

star.com.tr 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:23 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:23

NFL yıldızı Malik McDowell, Florida'da bir polis memuruna saldırdığı ve toplum içinde bedenini teşhir ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.



Olay, Pazartesi günü Fort Lauderdale'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Deerfield Beach kasabasında meydana geldi.

Medyaya yansıyan haberlerde McDowell'ın, takımının öğrenci eğitim merkezinin yakınında çıplak gezdiği ve bir mülke soyunmuş halde girdiği iddia edildi.

MALİK MCDOWELL ÇIRILÇIPLAK GEZDİ, POLİSE DİRENDİ

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, sokakta çıplak yürüyen McDowell'a polis müdahale ediyor.

Görüntülerin devamında, yaklaşık yarım düzine memurun etrafını sardığı McDowell'in, yerde kelepçeli bir şekilde kıvrandığı görülüyor.

McDowell'ın avukatı gelişmeye tepki göstererek, "Görünüşe göre biri ona bir şey içirmiş veya farkında olmadığı bir şey vermiş olabilir, bu da tuhaf davranışlarının bir kısmını açıklıyor." dedi.

Yine de bu olay, müvekkilinin ilk gözaltısı değil. McDowell 2017'de de, Michigan'da bir olaya karışmıştı. Atlanta gece kulübünde bir gece klübündeki davranışları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Kasım 2019'da McDowell, saldırı, tutuklamaya direnme ve sarhoşken araç kullanma gibi bir dizi suçtan 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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