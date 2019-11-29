Skandal direkten döndü!

MEDİPOL Başakşehir ile Roma arasında dün akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maç az kalsın tatil oluyordu. 53. Dakika oynanırken, tribünden atılan bir yabancı madde Lorenzo Pellegrini’ye isabet etti ve İtalyan oyuncunun alnında kanama meydana geldi. Maçının Rumen hakemi Ovidiu Hategan kenara geldi ve anons yapılmasını istedi. Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı. Bir skandala imza atılarak statta yabancı maddeye hakemin UEFA’nın ırkçılığa karşı hazırlanan anonsunun yapılması tepki çekti. Hakem Hategan’ın yanlış anonsu yaptırdığı kaydedildi. Bu arada alnına bandaj yapılan Pellegrini tekrar oyuna döndü ve karşılaşma kaldığı yerden başladı.