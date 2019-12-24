‘Skandal rezalete dönüştü’

Star Spor 24.12.2019 00:25 - Güncelleme: 24.12.2019 00:25

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisindeki hakem hatalarını rezalet olarak niteledi. Dün basın toplantısı düzenleyen Çebi şunları söyledi: “Adaleti tüm takımlar için istiyoruz. Bu sebeple hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş’ın lehine dahi verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz söz konusu olamaz. Bedeli ne olursa olsun bu düşünceden ve söylemlerden vazgeçmeyeceğiz.”

SUSTUK, SONUNDA BU OLDU

“Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır süren skandal kararların derbide rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hem fikirdir. Hakemler, futbolu yönetenler adil olmak zorunda. Benim takımım, dün iyi performans göstermemiş olabilir, size ne! O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez. Bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. İyi olan şanslı olan kazanacak.”

BİZE CEPHE ALANLAR DÜŞÜNSÜN

“Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşarız! Hakemler aleyhine konuşursak hakem camiası bize cephe alırmış! Biz düşman mıyız? Cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün. Bundan sonra da adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Konuyu çarşamba günkü Kulüpler Birliği toplantısında gündeme getireceğiz. Biz sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için bu adaletin peşindeyiz.”

VAR kayıtlarını açıklayın

TFF ve MHK’ya seslenen Başkan Çebi “Derbiden sonra TFF ve MHK’in içi rahat mı? Çıkın Beşiktaş’tan özür dileyin! Memnunsanız çıkın bunu da söyleyin. Sakın eskisi gibi çıkıp ağzımıza bal çalmak adına lehimize karar verip, rakiplerimizi hatalarla boğmayın! VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda tüm araştırmaları yapacağız. Şenol Hoca’nın dediği gibi ‘İyilik yoksa, VAR, yok farketmez.’ VAR kayıtlarını açıklayın, biz de başkaları gibi ‘VAR kayıtları elimizde var’ mı diyelim? VAR kayıtlarını neden futbol ailesinden gizliyorsunuz? Teniste voleybolda olduğu gibi teknik kadro VAR’a müracaatta bulunabilmeli. Bu kayıtları açıklayın, içinizdeki çürük elmaları temizleyin” dedi.

Adalet istiyorsa bize destek verir

BAŞKAN Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sarı-Lacivertli yöneticilerin Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile özel görüşmesinin hatırlatılması üzerine “Fenerbahçe’nin Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp’in ne görüştüğünü, konuştuğunu bilmiyorum. Eğer adalet istediyse, sorun yok. Ben kamuoyu önünde istiyorum, o da adalet istediyse sorun yok. Sayın Ali Koç da hakem hatalarından rahatsızsa, bizim vereceğimiz adalet mücadelesine destek olmaya davet ediyorum” dedi.