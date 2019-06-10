Skandal sonrası İzlanda'dan ilk açıklama
İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, 'Bu konu herhaliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır.' ifadelerini kullandı.
Ay-yıldızlı ekip, havalimanındaki uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp yaptığı otele yerleşti.
A Milli Takım, maçın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Antrenman öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek.
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