Skandal sonrası İzlanda'dan ilk açıklama İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, 'Bu konu herhaliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır.' ifadelerini kullandı.