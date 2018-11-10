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Skor 5-0 oldu kondisyoner Gökhan Kandemir göz yaşlarını tutamadı

Dün akşam Malatyaspor karşısında şok bir skor olan Trabzonspor'da kondisyoner Gökhan Kandemir göz yaşlarına hakim olamadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti. Haftanın açılış maçında Trabzonspor'u deviren Yeni Malatyaspor puanını 21'e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Malatyaspor'un golleri Guilherme (2), Aleksic (2) ve Boutaib'ten geldi. Trabzonspor ise 16 puanla 9. sırada kaldı. Malatyaspor'un 5. golünün ardından saha kenarında gözyaşlarını tutamayan Trabzonspor'un kondisyoneri Gökhan Kandemir dikkatlerden kaçmadı. Maçın ardından Trabzonsporlu futbolcular taraftarın yanına giderek özür diledi.

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