Skriniar gol sayısını 2'ye çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin tek golü Milan Skriniar'dan geldi. Slovak defans oyuncusu mücadelenin 63. dakikasında kazanılan köşe vuruşunda Asensio'nun kale önüne ortasını iyi değerlendirdi ve kafayla topu ağlara gönderdi.
Bu sezon 1 maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, 14 lig maçında 11'de başladı ve hepsinde 90 dakika sahada kaldı.
Skriniar ilk golünü 23 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanan Kocaelispor karşısında kaydederken bugün 2. gol sevincini yaşadı.