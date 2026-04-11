Süper Lig'de Fenerbahçe, 29. hafta karşılaşmasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı lacivertlilerde sakatlıktan dönen Milan Skriniar, devre arasında maça devam edemedi.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Milan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara geri dönmüştü. Kayserispor karşısında maça ilk 11'de başlayan deneyimli savunmacı, devre arasında oyundan çıktı.

Milan Skriniar, ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Öte yandan yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre; sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmaya kendisini zorlayarak çıkan Skriniar, ağrıları nedeniyle ikinci yarıda kendisini riske etmek istemedi.