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Skrtel ile 2 yıl daha

FENERBAHÇE’DE yeni dönem için Teknik Direktör Ersun Yanal kadroyu şekillendirmeye çalışırken, Martin Skrtel için devam kararı çıktı.

  • StarSpor
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Yanal’ın Skrtel’in tecrübesi ile takıma çok şey katacağını ve yeni dönemde savunma için güven olacağını belirterek mukavele yenilenmesini istedi. Yönetimin de bunun üzerine harekete geçtiği ve Skrtel’in menajeri ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yönetim, Skrtel’in bonuslarla birlikte 3 milyon euroyu bulan yıllık ücretinde 3’te 1 oranında indirim yaparak 2 milyon euroluk bir teklif sundu.

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