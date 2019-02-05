Skrtel’de sözleşme krizi patlak verdi

FENER bir yandan ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışırken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Tecrübesi ve kalitesi ile Teknik Direktör Ersun Yanal’ın takımda kalmasını istediği isimlerden birisi olan Martin Skrtel ile de yönetim pazarlığa başladı. Sarı-Lacivertli yönetimin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık yeni bir mukavele teklifi yaptığı öğrenildi. Ancak yeni teklifte şu anda yıllık 3.3 milyon euro alan Skrtel’e 2 milyon euro önerildiği öğrenildi. Slovak stoperin ise bu indirime karşı çıktığı ve bu nedenle şu anda sözleşme uzatmaya Skrtel bu sezon 16 maçta forma giyerken, 1 gol attı. yanaşmadığı ifade edildi.