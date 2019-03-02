Skrtel'e ABD ve Arap kulüpleri talip oldu

Fenerbahçe'de hemen çözülmesi beklenen ancak uzadıkça uzayan bir durum yönetimin canını sıktı.

YÖNETİM SABIRSIZ

Daha önce sözleşme uzatma teklifi için düşünme süresi isteyen Martin Skrtel için yönetim yeniden harekete geçti. Slovak stopere bir an önce kararını vermesi aksi halde yeni arayışlara girişileceği bildirildi.

İYİ FİYAT İSTİYOR!

Skrtel'in bazı Arap ülkesinden ve ABD'den teklifler aldığı, son imzasını yüksek rakama atmak istediği iddia ediliyor. Ancak yine de ibre F.Bahçe'ye daha yakın...

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