Skrtel'e ABD ve Arap kulüpleri talip oldu
Yönetimin sözleşme uzatma teklifine hala cevap vermeyen Skrtel’e son uyarı yapıldı. Bir an önce kararını vermesi istendi.
Fenerbahçe'de hemen çözülmesi beklenen ancak uzadıkça uzayan bir durum yönetimin canını sıktı.
YÖNETİM SABIRSIZ
Daha önce sözleşme uzatma teklifi için düşünme süresi isteyen Martin Skrtel için yönetim yeniden harekete geçti. Slovak stopere bir an önce kararını vermesi aksi halde yeni arayışlara girişileceği bildirildi.
İYİ FİYAT İSTİYOR!
Skrtel'in bazı Arap ülkesinden ve ABD'den teklifler aldığı, son imzasını yüksek rakama atmak istediği iddia ediliyor. Ancak yine de ibre F.Bahçe'ye daha yakın...
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.