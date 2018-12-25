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Skrtel'in 'Christmas' paylaşımı olay oldu

Ligde ilk yarının son hafta maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de karşılaşma sonrasında Martin Skrtel'in paylaştığı fotoğraf sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

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İlk yarıyı 16 puanla 17. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü devre arası performansına imza atan sarı lacıvertlilerde karşılaşma sonrasında Slovak futbolcu Skrtel, sosyal medya hesabından takım arkadaşları Roman Neustadter ve Islam Slimani'ninde yer aldığı bir bir noel paylaşımı yaptı. Skrtel'in paylaşımında 3 futbolcunun da gülüyor olması taraftarları adeta çıldırttı. 

Fenerbahçeli taraftarlar kötü tablo karşısında büyük üzüntü yaşarken, futbolcuların bu durum karşısında keyiflerinin yerinde olması taraftarları kızdırdı.

Öte yandan idari menajer Volkan Ballı gelen tepkiler üzerine Slovak futbolcunun paylaşımını kaldırttı.

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