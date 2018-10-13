Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı istiyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'i çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in Domagoj Vida'yı transfer etmek istediği iddia edildi.
Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'de teknik direktörlük yapan Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'nın transfer edilmesini istedi.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic'in yönetimden yabancı bir defans oyuncusu istediği, vatandaşı Vida'nın da transfer listesinin başında yer aldığı belirtildi.
GÖKHAN'I DA İSTEMİŞTİ
Slaven Bilic'in daha önceden de Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.
Beşiktaş'ta 2 sezon çalıştıktan sonra West Ham'a giden Hırvat teknik adam, bu ay başında ise Ittihad takımının yeni teknik direktörü olmuştu.
(Sporx)
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