Slaven Bilic Beşiktaş'tan haber bekliyor
Beşiktaş’ın yeniden eski Hırvat teknik adam Bilic’le anlaşacağı iddiaları ortaya atıldı.
Şenol Güneş’in Milli Takım’a gideceği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş’ın yeniden eski Hırvat teknik adam Bilic’le anlaşacağı iddiaları ortaya atıldı. Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımını çalıştıran ve görevinden ayrılan Bilic şu anda boşta ve Beşiktaş’tan gelebilecek resmi teklifi bekliyor.
Akşam
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