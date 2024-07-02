Slaven Bilic: Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliği büyük bir kayıp

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, Avusturya-Türkiye maçı öncesi değerlendirmede bulundu. İşte Hırvat teknik adamın zorlu müsabaka öncesi yorumu:

Türkiye'nin performansını nasıl buldunuz?

"Birçok takım, ülkem Hırvatistan dahil gruptan çıkamadı. Milli Takım, beklentileri karşıladı ve Son 16'ya kaldı. Türkiye'yi tebrik ediyorum. Gürcistan karşısında iyi oynayıp, harika gollerle kazandılar. Portekiz'e karşısı etkisizdiler. Çekya 10 kişi kalsa da, ihtiyaçları olan sonucu aldılar. Görüyorsunuz, turnuvada sadece kalite, rakibi yenmek için yeterli olmuyor."

Vincenzo Montella için yorumunuz?

"İlk maçına Hırvatistan karşısında çıktı ve deplasmanda bizi hak ederek yendiler. Montella, genç oyunculara güvendi ve oynatıyor. Arda ve kadro tercihi üzerinden çok eleştirildi. Ancak ben de teknik direktörüm. Kampı, soyunma odasındaki ortamı kimse bilmiyor. Montella başardı, baskının küçülmesi ve insanların artık onu rahat bırakması gerek."

Türkiye'nin bu turnuvadaki oyunu için yorumunuz?

"Türkiye taktik olarak iyi olmasa da enerji ve motivasyon anlamında harika. Barış Alper ve Kenan Yıldız'ı çok beğendim. Günümüz futbolunda birebirde bu kadar yetenekli oyuncular çok fazla yok. Türkiye'de oyuncular sorumluluk alıyor, topla çok iyiler, baskıyı idare edebiliyorlar. Ayrıca geçiş oyunlarında da başarılılar."

Bu akşam nasıl bir maç bekliyorsunuz?

"Hücumu seven Avusturya, fazlasıyla gegenpressing (Karşı pres ya da şok pres) yapacak. Bu pres, Türkiye için çok tehlikeli! Ancak buna karşı rakibin boş bırakacağı alanları, beklerin ve hücumcuların iyi kullanması gerek. Türkiye'nin kalitesini göstermesi ve presten çıkması gerek. Elbette söylemek kolay, yapmak zor. Top Türkiye'deyken ilk pasın, risk almadan, güvenli olması şart."

Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliği hissedilecek mi?

"Elbette büyük bir kayıp. Hakan lider, kaptan ve takımın en popüler oyuncusu. Forması 10 numara ama takımının tam kalbinde 6 numarada oynuyor. Türkiye için referans bir oyuncu."

Arda Güler için neler söylersiniz?

"Arda henüz çok genç ama harika bir sol ayağı var. Gürcistan maçında mükemmel bir gol attı. Özel bir oyuncu ve topla harika özelliklere sahip. Bir kere bu yaşta kendisine çok güvenen bir stili var. Sonuçta Real Madrid, bir oyuncuyu öylesine almaz. Tabii ki gelişmesi gerekiyor ama kesinlikle çok iyi bir oyuncu."