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Spor

Slaven Bilic, Türkiye'ye dönebilir

Teknik Direktör Andrea Pirlo'nun takımdan ayrılmasıyla Fatih Karagümrük'te yoğun mesai devam ediyor. Yeni teknik patron arayışlarına giren İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'le görüşme yaptı.

Fanatik18 Haziran 2023 Pazar 12:53 - Güncelleme:
Slaven Bilic, Türkiye'ye dönebilir
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Andrea Pirlo sonrası yeni teknik direktörünü henüz belirlemeyen Fatih Karagümrük, yine son derece dikkat çekici isimlerle görüşmeler yürütüyor.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz yaz döneminde Andrea Pirlo hamlesiyle adından söz ettirmişti. Şimdi de hem Avrupa hem de Türkiye'nin yakından tanıdığı iki flaş hocayla görüşmelerde bulundu.

Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma, önümüzdeki sezon için takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmek istiyor. Hurma, bu kapsamda Beşiktaş'ın iki eski hocasıyla görüşme gerçekleştirdi.

SLAVEN BILIC VE GUTI

Karagümrükspor'da başkan Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın eski hocalarından Slaven Bilic ve eski yardımcı antrenörlerinden Guti Hernandez'le görüşme yaptı. Hurma, iki teknik direktörün de şartlarına bakıp buna göre son kararını verecek. İki eski hocanın tüm şartları soruldu ve buna göre bir değerlendirme yapılacak.

Karagümrük'ün yeni hocasının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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