16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33

FIFA’dan Slaven Bilic’e müjdeli haber geldi. Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad Kulübü 2018’in Ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile 2019 yılının Şubat ayında yollarını ayırmıştı.

FIFA, Al-Ittihad ile Bilic arasındaki anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Buna göre Al-Ittihad’ın, Slaven Bilic’e 15 milyon Dolar (104 milyon TL) tazminat ödemesine karar verildi.

2013-15 sezonlarında Beşiktaş’ı çalıştıran 51 yaşındaki hoca, şimdi İngiltere’de Premier Lig’in bir altı olan Championship’te West Bromwich Albion’da görev yapıyor.