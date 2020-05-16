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Spor

Slaven Bilic'e 15 milyon dolar!

Teknik Direktör Slaven Bilic ile eski takımı Al-Ittihad arasındaki anlaşmazlığa FIFA el attı ve Hırvat teknik adam yüklü bir tazminat kazandı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:33
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FIFA’dan Slaven Bilic’e müjdeli haber geldi. Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad Kulübü 2018’in Ekim ayında takımın başına getirdiği Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile 2019 yılının Şubat ayında yollarını ayırmıştı.

FIFA, Al-Ittihad ile Bilic arasındaki anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Buna göre Al-Ittihad’ın, Slaven Bilic’e 15 milyon Dolar (104 milyon TL) tazminat ödemesine karar verildi. 

2013-15 sezonlarında Beşiktaş’ı çalıştıran 51 yaşındaki hoca, şimdi İngiltere’de Premier Lig’in bir altı olan Championship’te West Bromwich Albion’da görev yapıyor.

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