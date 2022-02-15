İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6465
  • EURO
    15,5075
  • ALTIN
    811.809
  • BIST100
    2030.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hocasız çıkacak
Spor

Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hocasız çıkacak

Slavia Prag, Fenerbahçe maçı öncesi sağlık sorunları bulunan Jindrich Trpisovsky'nin İstanbul kafilesine dahil edilmediğini duyurdu.

15 Şubat 2022 Salı 16:53 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 17:01
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ta Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky'nin sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelmediği açıklandı.

Fenerbahçe 17 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Prag ekibi öğle yemeğinden sonra Prag'daki Vaclav Havel Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket ederken Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky ve orta saha Lukas Masopust'un sağlık sorunları nedeniyle takıma dahil olmadığı açıklandı.

Slavia Prag, yarın akşam Ülker Stadyumu'nda yapacağı son antrenmanın ardından kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.