Slimani, Cardiff yolcusu

VE Fenerbahçe, İslam Slimani’den kurtuluyor. Sezon başında Leicester City’den kiralanan, ancak geçen sürede Sarı-Lacivertil takıma beklenen katkıyı veremeyen Cezayirli golcü, yeni transferlere yer açmak için gözden çıkarılmıştı. Slimani’nin adresi ise belli oldu. Golcü futbolcu Premier Lig ekiplerinden Cardiff City ile anlaşmaya vardı. Premir Lig’de yer alan Galler ekibi geçtiğimiz günlerde yeni transferi Sala’nın bindiği uçağın kaybolmasından sonra golcü arayışlarına başlamıştı. Leicester’ın da Galler temsilcisine destek olmak amacıyla Slimani’yi Kanarya’dan alıp, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak bu ekibe vereceği öne sürüldü. Slimani, Cardiff ile anlaşırken, Fenerbahçe kulübü’yle Leicester ve Cardiff City yönetimi arasında görüşmeler devam ediyor.