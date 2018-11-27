Slimani de isyan etti! 'Top alamıyorum'

Sarı-lacivertli ekip, ligde 15. sıraya kadar gerilerken, kadrosunda kötü bir detay dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin kadrosunda bulunan 4 Kuzey Afrika kökenli futbolcu, bu sezonki başarısızlıkta öne çıkıyor.

Faslı futbolcular Aatif ile Dirar’ın hem performans hem de disiplin anlamında kadro dışı kalmasıyla başlayan bu durum, haftalar ilerledikçe kendini göstermeye devam etti. Sezon başında transfer edilen Yassine Benzia ve Islam Slimani, bu kötü tabloya yenilerini ekledi. Benzia, büyük umutlarla gelse de önce Cocu ardından da Koeman tarafından kadroya alınmadı. İstikrarsız ve takım oyunundan uzak olan Cezayirli yıldız, hayal kırıklığı yarattı.

Bir diğer Cezayirli Islam Slimani de benzer bir durumda kaldı. Slimani, ligde sadece 1 gol bulabilirken, kariyerinin de en kötü dönemlerinden birini yaşadı.

‘Top alamıyorum’

Slimani eleştiriler karşısında kendini savundu. Cezayirli futbolcunun oyun sistemi ve kendisine yeteri kadar top gelmemesinden yakındığı öğrenildi.

Slimani bu nedenle sürekli kanatlar ve orta sahaya geldiğini belirtti. Bunun da rakip savunmaların kendisine daha kolay önlem almasını sağladığını vurguladı. Tecrübeli oyuncu ayrıca enerjisini gol noktaları yerine farklı bölgelerde harcamak zorunda kaldığını ifade etti.

(Milliyet)