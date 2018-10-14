Slimani dönüyor! Sivas maçında 11'de
Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı’ndan geri gönderilmişti. Yapılan incelemelerde Slimani’nin ciddi bir sorunu olmadığı tespit edildi. Golcü oyuncu bugün çalışmalara başlayacak.
Fenerbahçe'de İslam Slimani’den gelen haber moralleri bozmuştu. Tecrübeli oyuncu, Benin ile oynanacak maçlar nedeniyle Cezayir Milli Takımı’na gitmiş ancak sakatlığı yüzünden İstanbul’a geri gönderilmişti. Sarı-Lacivertliler’in sağlık heyeti, döner dönmez Slimani’yi detaylı bir kontrolden geçirdi.
Yapılan muayene sonrası, yıldız futbolcunun ciddi bir sorunu olmadığı tespit edildi ve tedavisine hemen başlandı. Slimani, bugün yapılacak antrenmanda yerini alacak. Kulüp doktorlarının gözetimi altında çalışmalara başlayacak olan Cezayirli oyuncu kendini deneyecek.
Slimani’nin ağrıları artmazsa, hafta boyunca normal şekilde antrenmanlarını sürdürecek. Başarılı golcünün Sivasspor ile oynayacak maçında forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
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