16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3273
  • 6,0916
  • 223.306
  • 101.289
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Slimani gidiyor, Castillo geliyor

Sarı-Lacivertli yönetim golcü arayışlarında rotayı Benficalı oyuncuya çevirdi. Gözden düşen Slimani’yi göndermeye çalışan Fenerbahçe, onun yerine Castillo’yu alacak. Şilili oyuncuda pürüz çıkarsa, alternatifi yine Benfica’da oynayan Ferreyra.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DEVRE arası transfer döneminin bitişine sayılı günler kala Fenerbahçe elini hızlandırmaya başladı. Kadrodaki 3 golcüden istediği verimi alamayan ve mutlaka bir golcü transferi isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetimden Benficalı Nicolas Castillo’nun alınmasını istediği öğrenildi. Yönetim de bu futbolcuyu kiralamak için Benfica’nın kapısını çalarken, 3 milyon euro bütçe ayırdı. Castillo’nun alınması için de İslam Slimani’nin gönderilmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında Leicester’dan kiraladığı Cezayirli oyuncunun kiralık sözleşmesini başka bir takıma devretmek istiyor. Slimani’ye Premier Lig’den bazı takımların talip olduğu belirtiliyor. Öte yandan Castillo transferi olmazsa, Benfica’nın diğer golcüsü Facundo Ferreyra için devreye girilecek.

Rusya´nın süpersonik Tu-22M3 bombardıman uçağı yere böyle çakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

NATO'dan Afganistan açıklaması: Memnuniyet verici

NATO'dan Afganistan açıklaması: Memnuniyet verici

HIV taşıyan 14 bin 200 kişinin bilgileri çalındı

HIV taşıyan 14 bin 200 kişinin bilgileri çalındı

Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

Irak'ta yeni gelişme: Kerkük'ün güvenliğini sağlayacaklar

Irak'ta yeni gelişme: Kerkük'ün güvenliğini sağlayacaklar

ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

Terör örgütü YPG/PKK ısı güdümlü füzeyle saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK ısı güdümlü füzeyle saldırdı

ABD'den Venezuela ordusuna çağrı: Kabul edin

ABD'den Venezuela ordusuna çağrı: Kabul edin

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber
 

POPÜLER HABERLER

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA