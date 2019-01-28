Slimani gidiyor, Castillo geliyor
Sarı-Lacivertli yönetim golcü arayışlarında rotayı Benficalı oyuncuya çevirdi. Gözden düşen Slimani’yi göndermeye çalışan Fenerbahçe, onun yerine Castillo’yu alacak. Şilili oyuncuda pürüz çıkarsa, alternatifi yine Benfica’da oynayan Ferreyra.
- StarSpor
DEVRE arası transfer döneminin bitişine sayılı günler kala Fenerbahçe elini hızlandırmaya başladı. Kadrodaki 3 golcüden istediği verimi alamayan ve mutlaka bir golcü transferi isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetimden Benficalı Nicolas Castillo’nun alınmasını istediği öğrenildi. Yönetim de bu futbolcuyu kiralamak için Benfica’nın kapısını çalarken, 3 milyon euro bütçe ayırdı. Castillo’nun alınması için de İslam Slimani’nin gönderilmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında Leicester’dan kiraladığı Cezayirli oyuncunun kiralık sözleşmesini başka bir takıma devretmek istiyor. Slimani’ye Premier Lig’den bazı takımların talip olduğu belirtiliyor. Öte yandan Castillo transferi olmazsa, Benfica’nın diğer golcüsü Facundo Ferreyra için devreye girilecek.
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