Slimani: Gollerime devam edeceğim

FENERBAHÇE’NİN Cezayirli forveti İslam Slimani, 2 gol attığı Avrupa Ligi’ndeki Spartak Trnava karşılaşması sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Ben forvetim, benim işim gol atmak” diyen Slimani, “Gol atmak bana keyif veriyor. Trnava’ya iki gol attım. Gollerime bundan sonra da devam etmek istiyorum” dedi. Takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini kaydeden Cezayirli star, “Muhteşem bir taraftarımız var. Onları mutlu etmek için her zaman böyle oyunlar ve galibiyetler almalıyız. Trnava karşısında attığım golleri onlara armağan ediyorum. Taraftarımızı sevindirmek beni de bir o kadar mutlu ediyor” şeklinde konuştu. Slimani şunları söyledi: “Benim sahada yapmayı en sevdiğim şey topu rakip kaleye göndermek. Özellikle attığım gol veya goller takımıma galibiyeti getiriyorsa bu ayrı bir zevk veriyor. Attığım her golde büyük mutluluk yaşıyorum. Umarım gollerimle birlikte galibiyetler de sürer.”