Slimani, Güiza’dan beter!

İSLAM Slimani, Fenerbahçe için tam bir hayal kırıklığı oldu. 1.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında alınan ve yılda 4.5 milyon euro da garanti ücret ödenen Cezayirli geride kalan 13 lig maçında sadece 1 gol atabildi. 25 şutu olan Slimani, bunların 24’ünde ya çerçeveyi tutturamadı, ya da kalecilere takıldı. Slimani, geçmiş dönemde Fenebahçe formasını giyen ve çok eleştirilen Daniel Güiza’yı bile arattı. İspanyol golcü transfer olduğu 2009- 10 sezonunda 13 haftada 3 gol atSlimani tek golünü 3-2 kaybedilen Kayseri maçında attı. mış, 3 de asist yapmıştı.