İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9454
  • EURO
    6,5519
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    119791
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ManU ve Spurs Islam Slimani için kıyasıya rekabette
Spor

ManU ve Spurs Islam Slimani için kıyasıya rekabette

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla ağır eleştiriler alan Islam Slimani Tottenham ve Manchester United'ın listesinde.

28.01.2020  11:51 - Güncelleme: 28.01.2020  11:51

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilmesine karşın oynadığı futbol ve Süper Lig’de çıktığı 15 maçta attığı 1 golle camiayı şok eden Islam Slimani için Tottenham ile Manchester United amansız bir yarışa girdi.

MOURİNHO VE SOLSKAJER SLİMANİ'Yİ İSTİYOR

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Monaco’ya kiralanan, Lig 1 devinde 14 maçta 7 gol 7 asist yapan Cezayirli yıldız için Tottenham ve M.United’ın devreye girdiği öğrenilirken, tecrübeli golcünün Leicester City’de 2021’e kadar sözleşmesinin bulunması dikkatlerden kaçmadı. Hary Kane’nin sakatlanmasının ardından takıma forvet takviyesi yapılmasını isteyen Mourinho’nun Slimani’ye sıcak baktığı bildirilirken, Ole Gunnar Solskajer’in de 31 yaşındaki oyuncuyu Rashford – Martial ikilisine alternatif olarak düşündüğü ifade edildi.

Azez’deki bombalı saldırı kamerada

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Deprem gecesi milli İHA detayı
Deprem gecesi milli İHA detayı

Deprem gecesi milli İHA detayı

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.