Slimani kaldı, Castillo zor

KANARYA’NIN, Nicolas Castillo transferi zora girdi. Fenerbahçe Benfica’da forma giyen golcü futbolcu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştı. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için, Sarı-Lacivertliler’in yabancı kontenjanında yer açması gerekiyordu. Cardiff City ile görüşen Slimani’nin bu takıma gideceğini düşünen Fenerbahçe yönetimi, Castillo transferini buna endekslemişti. Ancak Cezayirli futbolcu son anda Premier Lig ekibi ile anlaşamadı. Fener’de kalan Slimani dün takımının Göztepe maçı için yaptığı antrenmana katıldı. Slimani’nin kalmasıyla yabancı kontenjanında yer açamayan Fenerbahçe de Castillo transferini rafa kaldırdı. Bugün son anda bir gelişme olmazsa, bu transfer gerçekleşmeyecek