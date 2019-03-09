Slimani o teklifi kabul etmediğine pişman oldu
Ocak ayında Real Betis’in teklifini düşük bularak reddeden Cezayirli forvet, şu anda bu kararından dolayı çok pişman.
FRANSIZ basınından La Gazette du Fennec’in haberine göre; kariyerinin en karmaşık dönemini yaşayan Islam Slimani, Ocak ayında Real Betis’in transfer teklifini geri çevirdiği için pişman oldu. Slimani’nin transfer döneminin son saatlerinde Real Betis’ten gelen teklifi düşük mali şartlar nedeniyle reddettiği öne sürüldü. Ersun Yanal’ın oyuncusunu motive etmek için büyük çaba sarf ettiği ifade edilirken, sonrasında alınan teknik kararlarla yedeğe çekildiği belirtildi. Bazı maçların kadrosuna dahi giremeyen Cezayirli futbolcunun bu sezon Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkma ihtimalinin az olduğu belirtildi.
Akşam
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.