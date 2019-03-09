Slimani o teklifi kabul etmediğine pişman oldu

FRANSIZ basınından La Gazette du Fennec’in haberine göre; kariyerinin en karmaşık dönemini yaşayan Islam Slimani, Ocak ayında Real Betis’in transfer teklifini geri çevirdiği için pişman oldu. Slimani’nin transfer döneminin son saatlerinde Real Betis’ten gelen teklifi düşük mali şartlar nedeniyle reddettiği öne sürüldü. Ersun Yanal’ın oyuncusunu motive etmek için büyük çaba sarf ettiği ifade edilirken, sonrasında alınan teknik kararlarla yedeğe çekildiği belirtildi. Bazı maçların kadrosuna dahi giremeyen Cezayirli futbolcunun bu sezon Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkma ihtimalinin az olduğu belirtildi.

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