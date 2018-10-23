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Slimani: Şimdi ayağa kalkma vakti

Kanarya’nın Cezayirli yıldızı, “Son 2 karşılaşmayı kazanamasak da iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Anderlecht’e karşı tek hedefimiz 3 puan. Alacağımız galibiyet yaşadığımız sıkıntıları bitirecektir” dedi.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’NİN Cezayirli forveti İslam Slimani, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın deplasmanda Anderlecht ile oynayacakları karşılaşmaya yeni bir başlangıç olarak bakıyor. Zor bir dönemden geçtiklerine vurgu yapan Slimani, “Son 2 karşılaşmayı kazanamasak da iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Artık kazanma vakti. Anderlechte’i yenmeye gideceğiz” dedi.

GOL YOLLARINDA SIKINTI VAR

Takımda yaşanan değişim ve kadro dışı olaylarının ardından Başakşehir’le karşılaştıklarını hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, “Güçlü bir takıma karşı üstün bir performans ortaya koyduk. Ancak gol atamadık. Aynı şekilde sakatlık nedeniyle olmadığım maçta takım Sivas deplasmanında iyi bir oyun çıkardı. Yine gol yoktu. Alacağımız bir galibiyet yaşadığımız sıkıntıları bitirecektir. Bu neden Belçika’da olmasın” diye konuştu.

SLİMANİ VE BENZİA İLK 11’DE

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu’nun sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Slimani’ye Anderlecht’e karşı ilk 11’de oynatacağı öğrenildi. Yine iyileşen Yassine Benzia’nın da maça ilk 11’de başlaması bekleniyor. Fener’de UEFA listesine yazılmayan Soldado ise kadroda olmayacak. Sarı-Lacivertliler, Belçika’ya giderek Constant Vanden Stock Stadı’nda son idmanını yapıp maç saatini beklemeye başlayacak.

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