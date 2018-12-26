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Slimani Sporting Lisbon'a gitmek istiyor

Fenerbahçe’nin Cezayirli futbolcusu Islam Slimani daha önce formasını giydiği Sporting’e dönmek isteyeceğini açıkladı.

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Fenerbahçe’deki geleceği tartışma konusu olan Islam Slimani, transfere dair bir açıklamada bulundu. Arap basınında sözleri bulunan Cezayirli futbolcu, ‘Sporting Lizbon’a dönmek istiyor musun?’ sorusuna “Neden olmasın!” karşılığını vererek şöyle devam etti:

‘Sezon sonunda göreceğiz’

“Şu an Fenerbahçe’ye kontratla bağlı bir futbolcuyum ve Türk takımı için bunun karşılığını vermem gerekiyor. Neler olacağını sezon sonunda göreceğiz. Futbolda bir şeyin hiçbir zaman olmayacağını söyleyemezsiniz. Umarım bir gün Lizbon’a geri döneceğim”. 

Fenerbahçe deneyimli forveti sezon başında Leicester City’den kiralamıştı. Cezayirli oyuncunun sözleşmesi sezon sonuna kadar geçerli. 

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