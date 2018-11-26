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Slimani Süper Lig'in en kötü golcüsü durumunda

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, Islam Slimani yine hayal kırıklığı yarattı.

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Süper Lig'de bu sezon sadece bir gol atabilen İslam Slimani, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Aldığı yüksek maaş ile Fenerbahçe taraftarının büyük beklenti içinde olduğu Slimani, 13 haftada sadece bir gol atarken, bitiricilik olarak Süper Lig'in en kötü forveti konumunda. 

Süper Lig'de en az bir gol atan futbolcuların hesaba katıldığı listede, Islam Slimani çektiği 25 şutta sadece bir gol atarak en kötü oyuncu oldu. MatchStudy verilerine göre 25 şutta 1 gol atabilen Slimani %4'lük gol yüzdesi ile Süper Lig'in en kötü bitiricisi konumunda. 

SADECE BİR ŞUT ÇEKEBİLDİ

Islam Slimani, Trabzonspor maçında da çok etkisiz bir oyun ortaya koyarken, maç boyu sadece bir şut çekebildi ve o şutta da kafa vuruşu üst direkten auta gitti.

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