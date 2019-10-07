Slimani ve Ayew tarih yazıyor

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FENER’DE hayal kırıklığı yaşatan oyuncular adeta tarih yazıyor. Sarı-Lacivertli takımda yokları oynayan İslam Slimanı Monaco’da geride kalan 6 haftalık süreçte 4 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Cezayirli forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan ilk futbolcu oldu. Son Montpellier maçında da, asist yapan 31 yaşındaki oyuncu, Fener’de 15 maçta 1 gol atmıştı. Andre Ayew de Swansea’da coştu. Ganalı oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol, 3 asist üretirken, hocası Cooper, “Çok iyi oynuyor. Daha önce de iyi performanslar ortaya koymuştu ama gol atamıyordu. Şimdi onu da başardı” şeklinde övgüde bulundu.