Slimani'den gol eleştirilerine yanıt! 'Her şey Slimani değildir'

Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızı İslam Slimani, kendisine yapılan eleştirilerden, sarı-lacivertli taraftarlara ve ligin 2. yarısına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başlangıcında teknik direktör Ersun Yanal'ın bilimsel antrenman metodlarını değerlendiren golcü futbolcu,"Futbolda artık detaylar son derce kıymetli bir noktaya geldi. Her türlü detayı çalışmanız gerekiyor, biz de bunu çalışıyoruz. Öncede sadece teknikti, artık bilimsel çalışmalar ön plana atılıyor. Biz de teknik ekibimizde bu çalışmaları yapıyoruz." dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT; "HERŞEY SLİMANİ DEĞİLDİR!"

Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yollarındaki kısırlığında 1. numaralı sebep olarak gösterilen Slimani, "Herşey Slimani'ye bağlı değildir" diyerek konuya açıklık getirirken, "Forvetler gol atamadığında eleştirilir, bu çok normal bir durumdur. Ben kendimi tanıyorum, oynadığımda herşeyi veren bir oyuncuyum bende. Bana göre en önemlisi bu. Ben, takımıma katkı sağlamak isteyen, çabalayan bir oyuncuyum, maçlar kazanmak istiyorum. Ligin 2. döneminde kesinlikle gollerim gelecektir. Biz bir takım oyunu oynuyoruz, burda sadece 1 kişiye bağlı değildir herşey, sadece Slimani'ye bağlı değildir. İşler iyi gittiğinde forvetler de daha iyi performans sergileyebiliyor. Forvetin işi gol atmaktır, tamamen buna bağlıdır. Goller geldiğinde, takım da iyiyse özgüven artar. Takımın iyi gitmesiyle orantılıdır. Forvet takıma bağlıdır. Ayew'in dediği doğru, takım daha iyi olursa hep birlikte daha iyi bir yolda ilerlemiş oluruz." yorumunda bulundu.

"FENERBAHÇE BU DURUMU HAK ETMİYOR!"

Fenerbahçe'nin Antalya'da yaptığı kamp sürecine değinen sarı-lacivertli forvet, "Bence çok iyi çalışıyoruz, çok iyi bir atmosfer var takım içerisinde. Ben her gün takımımla beraber, hocamla ve hocalarımızla beraber, şu an iyi gitmeyen işleri değiştirmek içim çalışıyorum. Hedeflerimiz net. Ligde, yapabildiğimizin en iyisini yapmak istiyoruz, Avrupa'da ilerlediğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Türkiye Kupası ise net bir hedef açıkçası. Gerçek Fenerbahçe'yi göstermemiz lazım, taraftarlarımız şu an içerisinde bulunduğumuz durumu asla hak etmiyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız, her maçı kazanmak için oynarsınız, bunun gayretindesinizdir." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Zenit karşılaşmasını da değerlendiren golcü furtbolcu," Zenit iyi bir takım ama biz de çok iyi bir takımız. Artık elemelere girdik, maç maç ilerlemek gerekiyor. Bize lazım olan turu getirecek skoru alabilmek. Çok yoğun bir fikstürümüz var ama çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Herkes çok iyi oynuyor, herkes takıma katkı sağlayabilir. Bu konuda sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." dedi.

"TÜRKİYE'DE FARKETTİM; GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZ!"

Konuşmasının sonunda Fenerbahçe taraftarlarına seslenen Slimani, gerçek Fenerbahçe'yi yeniden göstermek istediklerini ve bunun için çabaladıklarını dile getirirken," Biz, saha içerisinde herşeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Biz, eski ve gerçek Fenerbahçe'yi getirmek istiyoruz. Taraftarlarımız, bizimle olsunlar, bizimle kalsınlar, çünkü onlara gerçekten ihtiyacımız var. Ben Türkiye'de şunu fark ettim, bizim gerçek gücümüz kesinlikle taraftarlarımız. Onlara söz veriyoruz saha içerisinde onları mutlu etmek için herşeyi yapacağız.Bizim gücümüz taraftarımız gerçekten. Kendimizin, kendimizi aşmaya, yapacaklarımızın fazlasını yapmaya itecek güç onlar. Ligin ilk yarısında herşeylerini verdiler, şimdi sıra bizde." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

