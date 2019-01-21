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Slimani'nin yeni adresi Premier Lig

BİR türlü bekleneni veremeyen Islam Slimani ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

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France Football dergisinden Nabil Djellit’in haberine göre golcü oyuncu Fener’den ayrılacak.Djellit, Slimani’nin Cezayir’in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almak istediğini belirterek, bu nedenle oynamaya ihtiyaç duyduğunu ve Türkiye’den ayrılacağını ileri sürdü. Yıldız ismin yeni rotasının ise büyük olasılıkla Premier Lig olacağını kaydetti. 

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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