Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Slimani'ye çağrı! 'Fenerbahçe'den ayrıl'

FENERBAHÇE’NİN sezon başında Leicester City’den kiraladığı İslam Slimani’ye ülkesinden ilginç bir çağrı geldi.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Competition sitesi, Sarı-Lacivertli forma ile ligde 11 maçta forma giymesine karşın sadece 1 gol atarak büyük hayal kırıklığı yaratan Cezayirli forvete, “Slimani için en doğru karar Fener’den ayrılıp başka bir takıma gitmek” ifadelerine yer verdi. Sitenin haberinde ayrıca 59 kez Cezayir Milli Takımı formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunan artık en iyiler arasında olmadığına dikkat çekildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yılmaz Vural´dan maç sonrası dans şov

Yılmaz Vural´dan maç sonrası dans şov

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA