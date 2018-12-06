Slimani'ye çağrı! 'Fenerbahçe'den ayrıl'
FENERBAHÇE’NİN sezon başında Leicester City’den kiraladığı İslam Slimani’ye ülkesinden ilginç bir çağrı geldi.
- StarSpor
Competition sitesi, Sarı-Lacivertli forma ile ligde 11 maçta forma giymesine karşın sadece 1 gol atarak büyük hayal kırıklığı yaratan Cezayirli forvete, “Slimani için en doğru karar Fener’den ayrılıp başka bir takıma gitmek” ifadelerine yer verdi. Sitenin haberinde ayrıca 59 kez Cezayir Milli Takımı formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunan artık en iyiler arasında olmadığına dikkat çekildi.
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