Slovak basınıyla Fenerbahçe basın sözcüsünün arasında gerginlik

Spartak Trnava deplasmanı için Slovakya’ya giden Fenerbahçeliler ile ülkenin basın mensupları arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Slovak basınına göre havaalanında Martin Skrtel’e, kulübün hem ekonomik hem de sportif açıdan içinde bulunduğu kötü durumla ilgili sorular yöneltildi.

‘Bunlar bizim iç sorunlarımız’

Tecrübeli futbolcunun bu sorulara yanıt vermemeyi tercih ettiği belirtilirken, aynı konu üzerine müdahil olduğu belirtilen kulübün basın sözcüsünün yanıt verdiği bildirildi. Fenerbahçe yetkilisinin “Bunlar bizim iç sorunlarımız. Avrupa Ligi ile bir ilgisi bulunan meseleler değil. Size daha fazla bir şey söylemeyeceğim” dediği iletildi.

‘Sadece sizinle sorun yaşıyoruz’

Fenerbahçe basın sorumlusunun sözlerine şöyle devam ettiği aktarıldı: “Dünyanın çeşitli yerlerine gidiyoruz. Hiç problem yaşamadık. Yalnız burada sizinle yaşıyoruz.”

Skrtel’i polisler çevirdi!

Martin Skrtel ülkesinde yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Havaalanında bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çekilme isteklerini kırmayan yıldız futbolcuya Slovak polisi de ilgi gösterdi. Takım otobüsünün yanına gelen polisler futbolcuyla sohbet etti.

(Skorer)