Sneijder, Drogba, Melo ile beraber oynayan Hajrovic: Dinamo'dan daha iyi bir takımda oynamadım

27 yaşındaki futbolcu, ''Şu anda takımımızda harika bir kimya var. Her şeyi beraber yapıyoruz. Beraber yemek yiyip, beraber dışarı çıkıyoruz. Birbirimiz için mücadele ediyoruz. Herhalde kariyerimde Dinamo'dan daha iyi bir takımda oynamadım'' ifadelerini kullandı.

Röportajın içerisinde Hajrovic'in Galatasaray'da Wesley Sneijder, Didier Drogba, Felipe Melo, Fernando Muslera ve Burak Yılmaz gibi yıldızlarla forma giymesine karşın bu söylemde bulunmasına dikkat çekildi.

Galatasaray, 2014 yılı ocak transferinde Izet Hajrovic için Grasshopers'a 3.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Yalnızca 6 ay Galatasaray'da forma giyen Hajrovic, sezonun sona ermesiyle alacaklarını tahsil edemediğini öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve geçici lisans çıkararak o dönem Werder Bremen'e bedelsiz gitmişti. Hajrovic daha sonra Eibar ve Werder Bremen'de forma giydikten sonra, geçtiğimiz ocak ayında bedelsiz olarak Dinamo Zagreb'e transfer olmuştu.

(Fanatik)