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Sneijder: Galatasaray ve taraftarları hala kalbimde

Sarı-Kırmızılılar’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Türkiye’yi ve Galatasaray’ı özlediğini söyledi. Hollandalı yıldız, “İnşallah bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a geri döneceğim” dedi.

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KULÜBÜ ÇOK ÖZLÜYORUM

■ IGOR Tudor’un direktifleri doğrultusunda geçen sezon Galatasaray’dan gönderilen Wesley Sneijder, Beyaz TV’ye açıklamalarda bulundu. Şu anda Katar ekibi Al Gharafa forması giyen Hollandalı süper star, Sarı-Kırmızılı takımı unutmadığını söyledi ve ''Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarları, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Kalbim hala sarı kırmızı. Bu asla değişmeyecek. Tabii ki beni özlüyorlar. Ben de özlüyorum. Galatasaray ve taraftarları hala kalbimde” dedi. 

FATİH TERİM’E MİNNETTARIM

■ SNEİJDER şöyle devam etti: “İnşallah bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a geri döneceğim. Sezonun geri kalanında ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a başarılar diliyorum. Fatih Terim'e minnettarım. Beni Galatasaray'a getiren teknik direktör. Umarım uzun yıllar kalıcı olur. UltrAslan dünyanın en iyi taraftarları. Hala videolarını Youtube'dan izliyorum. Arkadaşlarımla ve ailemle hala onlar hakkında konuşuyorum. Hala kalbimdeler.''

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