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Sneijder ve Drogba ruhu şart

Galatasaray’ın Başkanı, “Keşke bildiğimiz Sneijder, Drogba olsa da tekrar onlarla çalışsak. Büyük takımlar en az 1-2 dünya yıldızı ile yürür. Gerisini kutsal forma için ölümüne mücadele ruhuna sahip insanlar yürütür” dedi.

  • Star Spor
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GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Riva arazisindeki konuk projesinin tanıtım toplantısının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cim-Bom’un Başkanı, Riva’nın getirisinin ardından yıldız futbolcu transfer edilip edilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine, “Keşke bildiğimiz Sneijder, Drogba olsa da tekrar onlarla beraber çalışsak. Büyük takımlar en az 1-2 dünya çapında yıldız ile yürür. Gerisini sahada ölümüne koşan, 90 dakika kutsal forma için ölümüne mücadele ruhuna sahip insanlar yürütür” dedi.

SAYGI VE SEVGİNİN GELİŞMESİ ŞART

Cengiz, “Galatasaray’ın canlanması, Fenerbahçe’nin canlanması, Beşiktaş’ın, Trabzon’un, Erzurum’un canlanması demek. Spor dünyamızda mutlaka bu haraketliliğin, camialar arasında saygı ve sevginin gelişmesi şart” şeklinde konuştu. Aslan’ın Başkanı, G.Saray Adası ile ilgili de, “Ada ile ilgili daha çok uğraşacağız. Oradaki hukuksal süreç devam ediyor. Ada sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin incisi. Orayı eski haline getirerek camianın hizmetine, Türk halkına sunmak ana hedeflerimizden biri” ifadelerini kullandı.

FALCAO’NUN BÜYÜK KATKISI OLACAK

Başkan Cengiz, Falcao’yu ABD ekibi Miami’nin istediğini belirterek, “İngiliz yakışıklı bir futbolcu var, Beckham! Onun kulübü Falcao’yu istemiş hem de daha çok yüksek para teklif etmiş. Tabii şimdi bunlara kimse inanmıyor. R.Madrid, Juventus istedi diyoruz, insanlar gülüyor ama gerçek bu. O zaman sadece G.Saray istedi diyoruz yine olmuyor. Falcao şu an bizimle ve çok büyük hizmetleri olacak” dedi.

 

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