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  • Sochi - Rostova maçında 10 gol yiyen kaleci Popov ''maçın adamı'' seçildi
Spor

Sochi - Rostova maçında 10 gol yiyen kaleci Popov ''maçın adamı'' seçildi

Rusya'da koronavirüs sürecinde tarihi maç oynandı. Rostov'da 6 Kovid-19'lu futbolcu Sochi maçında sahaya çıkamadı, 17 yaş ortalamalı takım karşılaşmayı 10'a 1 kaybetti. Maçta 10 gol yiyen Rostov'un kalecisi Popov ilginç bir şekilde 'maçın adamı' ödülünü aldı.

DHA20 Haziran 2020 Cumartesi 11:54 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 11:54
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Rusya Premier Ligi'nde tarihe geçecek bir maç oynandi. 6 futbolcusunda koronavirüs çıkan ve as oyuncuların yerine genç oyuncularla sahaya çıkan Rostov, deplasmanda Sochi'ye 10'a 1 yenildi.

Maç, Rostov kulübünde 6 futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıkması ve tüm personelin karantinaya alınmasına rağmen ertelenmeyince, Rostov 17 yaş ortalamalı kadroyla sahaya çıktı. Sporseverlerin maçın ertelenmemesine büyük tepki gösterdiği mücadelede Rostov 17 yaş ortalama ile sahaya çıktı ve takımın ilk 11'inde mücadele eden en yaşlı futbolcunun yaşı 19 idi. Federasyondan erteleme kararı çıkmadığı için Rostov'un sahaya çıkmaması halinde hükmen mağlup sayılacağı müsabakayı Sochi takımı 10'a 1 kazandı.

Öte yandan maçta 10 gol yiyen Rostov'un kalecisi Popov, lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu. Kalesine 41 şut gelen 17 yaşındaki Popov bunların 14'ünü kurtardı. Maçta 1 penaltı atışını çıkaran Popov mücadele sonrası maçın adamı ödülünü aldı.

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