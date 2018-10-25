Socutlar ve menajerler Ozan Kabak'a bayıldı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in güvenerek lig maçlarında forma verdiği Ozan Kabak, Avrupa'nın önde gelen takımlarının gündemine girdi. Başta İnter olmak üzere birçok kulüp, oyuncunun görev yaptığı karşılaşmaları tek tek analiz ediyor.

İtalya'dan yükselen iddialar sonrasında Avrupa'nın devleri de sarı-kırmızılı ekibin 18'lik yıldızı için kolları sıvadı.

Ozan hakkında veriler toplayan scout, menajer ve istatistikçilerin raporlarına göre önümüzdeki yaz döneminde futbolcu için Galatasaray'ın kapısının çalabileceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı oyuncu Schalke karşısında da başarılı bir performans ortaya koydu

3 YILLIK PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'la 3 yıllık profesyonel sözleşme yapmıştı. Yaşı 18'den küçük olduğu gerekçesiyle ailesiyle birlikte kulübüne imza atan futbolcunun sözleşme detayları ise şöyle;

1600 TL (asgari ücret)

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A Takım galibiyet primi