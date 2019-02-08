Sofiane Feghouli: Fatih Terim için Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz
Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçını kazanarak hafta arasında babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim'in yüzünü biraz olsun güldürmek istediklerini belirtti.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor maçında 2. golü atarak takımı rahatlatan Sofiane Feghouli, karşılaşmayı Fatih Terim için kazanmayı çok istediklerini söyledi.
Cezayirli yıldız, Trabzonspor maçından da zaferle ayrılarak hocanın yüzünü bir nebze güldürmek istediklerini belirtti.
Sofiane Feghouli son maçlarda performansını yükseltmeyi başarmış ve Fatih Terim tarafından yeniden ilk 11'de kullanılmaya başlamıştı.
Cezayirli yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
(Fotomaç)
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