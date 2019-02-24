İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.02
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sofiane Feghouli: Futbolu bu tür muhteşem anları yaşamak için oynuyoruz

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Akhisarspor karşısındaki galibiyetin ardından açıklamada bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, 1-0 kazandıkları Akhisarspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Son dakikadaki gol için konuşan Feghouli, "Bu muhteşem bir andı. Futbolu bu tür muhteşem anları yaşamak için oynuyoruz. Kazanmak için çok savaştık, birçok topumuz direkten döndü ve son dakikada gol geldi. Takım olarak iyi oynadık ve bu galibiyeti hak ettik. Taraftarlara da teşekkürler" dedi.

Zirve yolunda dinlenmeden oynamaya hazır olduklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'da oynuyorsanız, 3 günde bir maç yapmaya hazır olmalısınız. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek ve biz de buna hazırız. Kupada ve Erzurumspor maçında çıkıp mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM:Ne pahasına olursa olsun şiddetten kaçının

BM:Ne pahasına olursa olsun şiddetten kaçının

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Hatay'da ev ziyareti

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

Güvenlik güçlerinin dikkati faciayı önledi

ABD'li Senatörden Venezuela'ya 'Kaddafi' göndermesi

ABD'li Senatörden Venezuela'ya 'Kaddafi' göndermesi

PKK, kadın teröristleri motivasyon için kullanıyor

PKK, kadın teröristleri motivasyon için kullanıyor

AB arayış içinde: Arap liderlerin yarısı katılmıyor

AB arayış içinde: Arap liderlerin yarısı katılmıyor

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan:Cumhur İttifakı’nın çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu

Başkan Erdoğan:Cumhur İttifakı’nın çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA