Sofiane Feghouli: Galatasaray'ı tercih etmemde Şampiyonlar Ligi en önemli faktördü
Etkili bir performans ortaya koyan Sofiane Feghouli, Şampiyonlar Ligi'nde istediği kadar süre alamamasından dert yandı.
Galatasaray'ın sahasında Porto'ya 3-2 kaybettiği maçta penaltı kaçırmasına rağmen çok etkili bir performans ortaya koyan Sofiane Feghouli, Şampiyonlar Ligi'nde istediği kadar süre alamamasından şikâyetçi…
Daha önce bu konuda Fransız basınına açıklamalarda bulunan Cezayirli yıldız, bu kez yakın çevresine dert yandı.
ÇOK SAYIDA TEKLİF ALMIŞTIM
West Ham'dan ayrılık aşamasında birçok teklif aldığını belirten Feghouli'nin şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
"Galatasaray'ı tercih etmemde Şampiyonlar Ligi en önemli faktördü. Ancak gruplardaki maçlarda sadece bir kez ilk 11'e girdim, daha çok oynamalıydım. Takıma katkı vermeyi herkesten çok ben istiyorum."
(Sabah)
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