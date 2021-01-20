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  • Sofiane Feghouli: İstatistiklere değil, iyi oynayıp oynamadığıma bakarım
Spor

Sofiane Feghouli: İstatistiklere değil, iyi oynayıp oynamadığıma bakarım

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli Denizlispor'u 6-1'lik flaş skorla yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 21:22 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 21:22
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Galatasaray'da sakatlığını atlatarak ilk 11'e geri dönen ve Denizlispor karşısında ağları da sarsan Sofiane Feghouli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golü ailesine armağan eden Feghouli, "Elhamdülillah! Mutluyum. Güzel bir reaksiyon gösterdik bu akşam. Sakatlığım boyunca çok çalıştım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu akşam attığım golü eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum." dedi.

İstatistiklere takılmadığını da belirten Cezayirli oyuncu, "Ben istatistiklere bakmam. İyi oynayıp oynamadığıma bakarım. En önemlisi tabii ki takımı oynatmak benim için..." diye konuştu.

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