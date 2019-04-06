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Sofiane Feghouli'ye sürpriz talip

UEFA ile yaptığı anlaşmalara harfiyen uymak zorunda olan Cimbom ayağını yorganına göre uzatıyor. Transfer çalışmalarını yürütürken, sattığı kadar alabilen Galatasaray'ın elinde yüksek bonservis bedeline satabileceği isim sayısı belli: Muslera, Feghouli, Belhanda ve Diagne. Aslan, Feghouli'yi iyi bir rakama Arap yarımadasına göndermeyi planlıyordu.

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Ancak Schalke'den gelen teklif sarı-kırmızılıların aklını çeldi. Galatasaray, Gomis ve Rodrigues transferlerinden ödemeleri düzenli alamadığı için tecrübeli oyuncusunu Almanya'ya göndermeyi planlıyor. Galatasaray, 11 milyon euroluk bonservis ücretinde diretirken; Schalke'nin 7 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkartması transfer sürecini zora soksa da sarı-kırmızılı teknik heyetin tavrı net; "Değerini bulduysa gidebilir"
 
Devre arasında Arap yarımadasından gelen teklifleri reddeden Galatasaray, Feghouli'den gelecek bonservis ücretiyle genç yetenekleri kadrosuna katacak.
 
GALATASARAY'I AYAKTA TUTAN İSİM OLDU
 
Feghouli bu sezon Belhanda ve Onyekuru ile birlikte Galatasaray'ın hücum yükünü sırtlayan isimdi. Cezayirli oyuncu birçok maçta takımını ayakta tutan isim olarak öne çıktı ve bu başarısını istatistiklere de yansıttı. Cezayirli yıldız, Süper Lig'de bu sezon 22 maçta 7 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.
 
SporX
 

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