Sofiane Fegohuli 10 maçlık primi kaptı
Bu sezon Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemeyen Feghouli, 10 maçlık bonusunu aldı.
2019 yılında Galatasaray ve Cezayir Milli Takımı ile toplam 40 maça çıkan Sofiane Feghouli'deki düşüş sürüyor.
Geçen sezon takımı hücumda sırtlayan Feghouli, bu sezon kulübeye kadar düşse de sarı-kırmızılı forma ile 10 maça çıkınca 75 bin Euro'luk bonusu da kazandı.
Yıllık 3 milyon 850 bin Euro kazanan deneyimli oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona erecek.
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